В Крыму легковушка врезалась в прицеп грузовика, есть погибшие и пострадавшие

За жизни людей борются врачи

В Крымской республике произошло смертельное ЧП. Страшная дорожная авария случилась в районе города Джанкой. Легковушка на высокой скорости влетела в прицеп грузовика. К сожалению, чрезвычайное пришествие привело к смерти двоих людей. Еще три человека серьезно пострадали.

Такими печальными новостями поделились представители местной Госавтоинспекции. Сообщается, что в легковушке марки "ВАЗ" находились пятеро человек. Водитель 42 лет и один из пассажиров 36 лет получили несовместимые с жизнью травмы. Трое других пассажиров, включая одного ребенка, также серьезно пострадали. Сейчас за их жизнь и здоровье борются медики.

Сообщается, что во время встречного разъезда водитель легкового автомобиля не сумел обеспечить безопасный боковой интервал и врезался в прицеп грузовика.

К слову, ранее стало известно о крушении российского судна в Средиземном море после мощного взрыва.