Российское судно затонуло в Средиземном море после мощного взрыва

Спасатели бросились на место трагедии

Торговый корабль под флагом нашей страны Ursa Major пошел на дно после мощного взрыва. Беда случилась в международных водах между испанскими и алжирскими территориями. Такую тревожную информацию публикует испанская газета Español.

По их данным, авария произошла накануне, 23 декабря, на участке между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран. Причиной трагического развития событий во время привычного плавания стал взрыв, который прогремел в техническом отделении корабля.

Известно, что в плавании участвовали 16 человек. 14 из них удалось спасти, после чего их увезли в ближайшую морскую гавань. Однако двое моряков пропали без вести, и поисковые работы продолжаются.

Сообщается, что судно шло под российским флагом. Оно вышло из Петербурга почти две недели назад, конечной точкой маршрута был порт Владивостока. По плану прибытие в этот город должно было состояться 22 января.

Информация о возможных причинах взрыва пока уточняется. Испанские спасательные службы активно работают над выяснением обстоятельств крушения.

К слову, ранее стало известно о ЧП на газопроводе "Дружба".