Румыния заявила о нападении России на грузовое судно

Румыния накинулась на Россию: ракета пробила судно в акватории страны
Фото: соцсети
В Кремле уже ответили на претензии

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что Россия нанесла удар по грузовому судну, перевозившему украинское зерно в исключительной экономической зоне страны, ракетой Х-22. Они подтвердили ранние обвинения украинцев в подобной атаке.

До этого стало известно, что на судне, ходившем под флагом Сент-Китс и Невис, произошел взрыв. Об этом моряки уведомили портовую румынскую службу, запросив изменения маршрута и захода в порт Констанца для оценки состояния корабля. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зерногруз был поражен российской ракетой.

Румыны утверждают, что Х-22 была запущена с бомбардировщика Ту-22М. На борту судна в этот момент находилось 26,5 тысяч тонн зерна, которое следовало из Черноморска в Египет. У корабля поврежден левый борт, о жертвах среди экипажа не сообщается.

"Преднамеренное нападение на грузовое судно является серьезным нарушением международных гуманитарно-правовых норм, регулирующих ведение войны на море", – заявили в МИД Румынии.

По их словам, произошедшее является "беспрецедентной эскалацией", а также может рассматриваться как распространение украинского конфликта на территорию НАТО.

В Кремле, комментируя новость о подбитом корабле, переадресовали все вопросы в Минобороны страны, поскольку никаких заявлений со стороны Румынии и Украины они не видели, а за ведение СВО отвечает ведомство.

Источник: Yahoo

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