Оператор не исключил диверсию на газопроводе "Дружба"

Прокачка топлива продолжается по второй ветке

В минувшее воскресенье на польском участке газопровода "Дружба" зафиксировали утечку, из-за ЧП движение на автостраде №92 оказалось затрудненным. Пожарные службы выехали на место инцидента, отключив вместе с оператором PERN одну из насосных станций. Сейчас угрозы возгорания или взрыва нет.

Происшествие случилось в польской деревне Пнево. Что именно стало его причиной – неизвестно. В Польше пытаются установить все обстоятельства инцидента, не исключая возможности как технической неисправности, так и диверсии на газопроводе.

Швеци"В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки", – рассказал оператор.

Участок, на котором произошла авария, связывает сырьевую базу в польской Мишевке с НПЗ в немецком Шведте.

Ранее в Балтийском море произошел разрыв глубоководного кабеля, который соединял Швецию и Литву, Германию и Финляндию. На Западе полагают, что произошедшее стало результатом диверсии с участием китайского судна, которое вышло из российского порта. Предположительно, оно намеренно спустило якорь в месте пролегания соединения и протащило его по дну, чтобы обеспечить разрыв.