WSJ: Россию подозревают в причастности к прорыву кабелей в Балтике

Россию и Китай обвинили в совместном ударе по ЕС
Фото: vesselfinder.com
Европейцы начали собирать доказательства против Москвы

Прорыв кабелей передачи данных на дне Балтийского моря стал результатом диверсии, полагают следователи. Причастным к ней считают китайское торговое судно Yi Peng 3, вышедшее из российского порта 15 ноября. На Западе не исключают, что экипаж балкера мог быть спровоцированной разведкой России на совершение саботажа. 

По версии следствия, китайский корабль намеренно опустил якорь вблизи места прокладки высокоскоростных кабелей и протащил его по дну, спровоцировав разрыв линии между Швецией и Литвой, а также Германией и Финляндией. Сообщается, что так судно проплыло около 160 километров.

"Крайне маловероятно, что капитан не заметил, что его судно бросило якорь и тащило его, теряя скорость в течение нескольких часов и перерезая кабели по пути", – сказал старший европейский следователь, участвующий в деле.

Американские журналисты отмечают, что если сговор российских спецслужб с экипажем подтвердится, то это станет одной из множества атак на критически важную инфраструктуру Европы.

Следствие указывает, что в момент разрыва проводов транспордер на Yi Peng 3 был выключен. После спуска якоря, согласно данным со спутниковых систем слежения, судно сильно сбавило скорость. Затем корабль сделал зигзагообразное движение, поднял якорь и продолжил ход. 

Вскоре после случившегося военно-морские судна Дании отправились на перехват балкера, обнаружив на нем следы и повреждения, соответствующие волочению якоря. И, учитывая все аспекты на воде, расследователи почти исключили случайность происшествия.

Несколько западных сотрудников правоохранительных органов и разведки заявили, что не считают китайское правительство причастным к инциденту, но подозревают, что за диверсией стоят российские спецслужбы. В Кремле все обвинения в свой адрес назвали абсурдными.

Источник: The Wall Street Journal

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