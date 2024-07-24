В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

В Атлантике затонуло судно с россиянами
Фото: www.unsplash.com
Люди погибли

Страшная трагедия произошла в Атлантике. Сегодня ночью, 24 июля, стало известно о крушении корабля и гибели людей. Сообщается, что на затонувшем судне находились граждане Российской Федерации. Печальными новостями поделились испанские журналисты.

Речь идет о рыболовецком судне, которое являлось собственностью крупного предприятия из Норвегии и передвигалось под флагом острова Святой Елены. Морское транспортное средство погибло у Фолклендских островов. По последним данным, трагедия унесла жизни по меньшей мере восьми человек.

По информации, которую удалось выяснить европейским журналистам, экипаж судна Argos Georgia состоял из 27 человек. Таким образом, в момент трагедии на борту находились десять граждан Испании, восемь российских моряков, два уругвайца, два перуанца и пять граждан Индонезии.

Также сообщается, что патрульный корабль успел спасти 14 человек. Некоторые моряки до сих пор числятся пропавшими без вести. К международной трагедии привлечено внимание многих стран.

К слову, весной прошлого года у берегов Сахалина затонул огромный сухогруз. Корабль, следовавший под флагом Китая, потерпел крушение в Татарском проливе. На его борту находились моряки из Поднебесной.  Граждане Китайской Народной республики были спасены.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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