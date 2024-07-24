В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Страшная трагедия произошла в Атлантике. Сегодня ночью, 24 июля, стало известно о крушении корабля и гибели людей. Сообщается, что на затонувшем судне находились граждане Российской Федерации. Печальными новостями поделились испанские журналисты.
Речь идет о рыболовецком судне, которое являлось собственностью крупного предприятия из Норвегии и передвигалось под флагом острова Святой Елены. Морское транспортное средство погибло у Фолклендских островов. По последним данным, трагедия унесла жизни по меньшей мере восьми человек.
По информации, которую удалось выяснить европейским журналистам, экипаж судна Argos Georgia состоял из 27 человек. Таким образом, в момент трагедии на борту находились десять граждан Испании, восемь российских моряков, два уругвайца, два перуанца и пять граждан Индонезии.
Также сообщается, что патрульный корабль успел спасти 14 человек. Некоторые моряки до сих пор числятся пропавшими без вести. К международной трагедии привлечено внимание многих стран.
К слову, весной прошлого года у берегов Сахалина затонул огромный сухогруз. Корабль, следовавший под флагом Китая, потерпел крушение в Татарском проливе. На его борту находились моряки из Поднебесной. Граждане Китайской Народной республики были спасены.
Бывшего главкома отправили далеко за пределы Киева