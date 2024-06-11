В Северной Осетии рухнул истребитель Су-34

Экипаж погиб: в Северной Осетии рухнул бомбардировщик Су-34
Су-34. Фото: соцсети
С заявлением выступили в Минобороны

Страшной трагедией началось утро 11 июня. В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили о крушении российского военного бомбардировщика Су-34. К сожалению, экипаж разбившегося самолета не выжил.

Как рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации, крушение истребителя произошло на территории Северной Осетии. Уже известны предварительные причины авиакатастрофы, случившейся с бомбардировщиком Воздушно-космических сил России. С высокой долей вероятности, самолет рухнул из-за технической неисправности.

Истребитель осуществлял плановые учебные маневры, экипаж отрабатывал управление самолетом в горной местности. В какой-то момент что-то пошло не так и самолет рухнул. В главном оборонном ведомстве отдельно отметили, что истребитель упал в безлюдной местности, так что на земле обошлось без разрушений.

На место катастрофы, унесшей жизни всего экипажа, оперативно вылетели представители профильных ведомств. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего.

К слову, ранее появились новости о гибели вице-президента Малави после крушения самолета. К такому выводу пришли местные СМИ, сославшись на отсутствие каких-либо внятных объяснений инцидента со стороны властей африканской страны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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