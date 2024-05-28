Экономист Кущ: рост налогов станет катастрофическим для экономики Украины

"Три ужасных пункта": в Киеве предупредили о грядущей катастрофе
Фото: www.unsplash.com
Местные власти только усугубляют ситуацию

Положение дел в украинском государстве оставляет желать лучшего. Страна доведена до истощенного состояния, однако киевские верховоды считают, что еще не полностью обобрали народ. Местное правительство разрабатывает поправки в налогообложение – по этому поводу весьма эмоционально высказался известный киевский экономист Алексей Кущ.

Специалист по финансам в ужасе от планов руководства страны. Он подчеркнул, что предложения, сделанные правительством, приведут к самым плачевным последствиям для экономики Незалежной. Ранее стало известно, что киевские власти всерьез намерены поднять в три раза "военный налог" и НДС.

Как пояснил киевский экономист, речь идет от трех нововведениях. Но Украине планируют кратно повысить военные сборы. Кроме того, будет введен отдельный сбор для местных индивидуальных предпринимателей. То есть, военный сбор для всех будет увеличен до 5% – более чем в три раза, а для индивидуальных предпринимателей введут дополнительные сборы. Третий момент – это существенное повышение НДС.

"Три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики", – с таким предупреждением выступил украинский эксперт по финансам.

Тем временем, Вооруженные силы Незалежной продолжают терроризировать мирные города России. Недавно украинская армия отправила мощные ракеты в сторону Крымского полуострова.

Источник: YouTube-канал "Град" ✓ Надежный источник
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