Стратегия Киева отказалась бессмысленной

Представители киевских властей и его западные хозяева возлагали большие надежды на так называемый мирный саммит по урегулированию украинского конфликта. Однако уже сейчас понятно, что "хитроумный" план Незалежной провалился. С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.



Член Совфеда в социальных сетях напомнил, что изначально была сделана ставка на объединение Глобального Юга и Глобального Запада по урегулированию вопроса, но без Российской Федерации. Однако южные государства один за одним заявили о своем отказе участвовать в конференции в Швейцарии. Сенатор подчеркнул, что такое развитие событий является провальным для киевских верховодов и лично Зеленского.

Как известно, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, как и руководитель Бразилии Лула да Силва отказались участвовать в сборище. Более того, но саммите даже не будет президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

"Затея с принятием общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Глобальный Запад и Глобальный Юг, в Швейцарии принята не будет. (…) Это уже фиаско", – констатировал Пушков.

Сенатор напомнил, что в начале разработки плана по мирной конференции Киев надеялся завлечь на мероприятие руководителей 160 крупнейших мировых держав, однако уже понятно, что это не получится. Таким образом, распиаренный на весь мир саммит окажется бессмысленным.

К слову, ранее странности в заявлении украинского лидера Владимира Зеленского вызвали широкий резонанс.