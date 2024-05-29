Облавы поджидают несчастных повсюду

Провалы Вооруженных сил украинского государства на полях спецоперации по демилитаризации Киева привели к катастрофическим потерям живой силы. Украинские военные командиры готовы на все, чтобы пополнить ряды новыми вояками. Дошло до облав прямо у родильных домов.



Подробностями кошмара, который охватил Незалежную, поделились представители пророссийского подполья. Оказалось, что некие умники из украинского руководства распорядились отрядить работников территориальных центров комплектования (военкоматов) наблюдать за роддомами. Главная задача соглядатого, разумеется, схватить мужчин, когда они будут навещать молодых мамочек с новорожденными.

Как заявил представитель отделения подполья "Дозор", работники украинских военкомов "могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада". Таким образом, самое счастливое событие в жизни семьи грозит превратиться в трагедию – учитывая колоссальную смертность среди украинских солдат, новорожденный рискует так никогда и не познакомиться с отцом.

В целом, сейчас ситуация на Украине сильно ухудшилась. Мужчин всеми силами стараются призвать в армию, их хватают на улице и сразу везут в распределительные центры. Более того, таких насильно мобилизованных граждан бессовестно ущемляют в правах. Им запрещают пользоваться телефонами, чтобы родственники не могли включиться в ситуацию и, например, привезти человеку документы, подтверждающие право на отсрочку.