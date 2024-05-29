Люди устали от бесконечного кошмара

Украинская армия продолжает терпеть провалы на полях проведения спецоперации, однако киевские руководители упорствуют и не желают идти на мирные переговоры. Настроения среди обычных украинских граждан, а также военных ВСУ уже давно стали упадническими. Так, некоторые прямо заявляют о готовности "идти с русскими на Киев".



Представители российского подполья помногу и часто общаются с украинцами. Недавно в приватной беседе один из вояк ВСУ в сердцах признался, что с большим удовольствием объединился бы с русским и пошел брать Киев – лишь бы кошмар, который охватил Незалежную, поскорее прекратился. Мужчина подчеркнул, что такого же мнения придерживаются многие его сослуживцы.

Подпольщики ехали в поезде и встретили украинского военного, который общался с гражданскими попутчиками. Мужчина рассказал, что чудом выжил в мясорубке, в которую военных регулярно бросает киевское руководство. По его словам, от бригады, где он служил, в живых осталось не больше 20%. Солдаты очень измотаны и мечтают о мире.

"Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось", – признался замученный руководством собственной страны военный.

К слову, ранее было раскрыто фиаско украинского лидера Владимира Зеленского.