Незалежная может потерять последнюю надежду

Украинская армия продолжает терпеть поражение по многим направлениям. Однако киевский режим упорствует и не желает садиться за стол переговоров. Более того, украинские власти все также надеются найти способ переломить ситуацию – в этом вопросе они делают ставку на новое западное оружие. Однако очередные "гостинцы" США станут лишь проклятием для ВСУ.



С таким заявлением выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он поделился своим мнением поводу хваленых американских истребителей F-16, которые киевский режим очень хочет получить уже этим летом. Известный аналитик уверен, что боевые крылатые машины станут проклятием для Вооруженных сил Незалежной.

Риттер убежден, что первый такой истребитель неминуемо будет уничтожен в самый же первый день, когда появится в зоне проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима.

"Я думаю, что эти самолеты станут проклятием для Украины. Вокруг истребителей подняли такую шумиху, что вот, они сразу все поменяют", – отметил американец.

Он подчеркнул, что такие надежды Киева не имеют под собой никаких оснований, самолеты никак не повлияют на ход проведения СВО, а ВСУ столкнутся с огромным разочарованием – они наконец-то поймут, что никакого "волшебного" оружия не существует, а Киев обречен.

Напомним, ранее была названа главная цель наступления армии России под Харьковом.