Наступление ВС РФ позволит создать санитарную зону в Харьковской области - Рогов

Обозначена главная цель наступления армии России в Харьковской области
Фото: www.unsplash.com
Российские военные активно продвигаются в этом направлении

В последнее время все чаще приходят радостные новости об успехах российской армии на Харьковском направлении. Наши военные пошли в решительное наступление и активно освобождают территорию этой области. О том, в чем заключается главная цель продвижения в данном направлении, рассказал член совета по интеграции новых субъектов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Общественник сообщил, что Москва поставила перед собой задачу организовать "санитарную зону" у рубежей нашей страны. Продвижение под Харьковом позволит реализовать намеченные военным командованием России цели. На сегодняшний день важнее всего – обеспечить безопасность мирных жителей российских регионов, расположенных неподалеку от Украины и регулярно попадающих под обстрелы Вооруженных сил Незалежной.

"Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону" и отбросить врага от границ Белгородской области", – пояснил Рогов.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщали, что российским бойцам удается громить украинских вояк на Харьковском направлении, Вооруженные силы России уже сильно продвинулись вглубь обороны противника и освободили ряд населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно о массированном ударе российской армии по стратегически важным украинским объектам. Последствия таких атак являются крайне плачевными для киевского режима.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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