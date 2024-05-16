Российские военные активно продвигаются в этом направлении

В последнее время все чаще приходят радостные новости об успехах российской армии на Харьковском направлении. Наши военные пошли в решительное наступление и активно освобождают территорию этой области. О том, в чем заключается главная цель продвижения в данном направлении, рассказал член совета по интеграции новых субъектов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.



Общественник сообщил, что Москва поставила перед собой задачу организовать "санитарную зону" у рубежей нашей страны. Продвижение под Харьковом позволит реализовать намеченные военным командованием России цели. На сегодняшний день важнее всего – обеспечить безопасность мирных жителей российских регионов, расположенных неподалеку от Украины и регулярно попадающих под обстрелы Вооруженных сил Незалежной.

"Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону" и отбросить врага от границ Белгородской области", – пояснил Рогов.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщали, что российским бойцам удается громить украинских вояк на Харьковском направлении, Вооруженные силы России уже сильно продвинулись вглубь обороны противника и освободили ряд населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно о массированном ударе российской армии по стратегически важным украинским объектам. Последствия таких атак являются крайне плачевными для киевского режима.