В Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке - подполье

Держат в одной клетке: что ВСУ творят с призывниками в Херсоне
Фото: www.unsplash.com
Люди оказались в нечеловеческих условиях

Вооруженные силы украинского государства продолжают терроризировать людей. Стало известно о чудовищных условиях, в которых содержатся мобилизованные в Херсоне украинцы. Несчастных мужчин загнали в одну большую клетку и лишили их элементарной возможности соблюдать гигиенические нормы. Также мобилизованным запрещено связываться с родными.

Херсонская область является российским регионом с сентября 2022 года. Однако Киев оспаривает волеизъявление жителей субъекта и активно его обстреливает. Сейчас под контролем нашей страны находится порядка 75 процентов Херсонщины, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают незалежные боевики.

В городе устроили тотальную облаву для того, чтобы набрать людей в сильно поредевшие ряды украинской армии. Мужчин буквально хватают на улице и свозят в одно место. Как сообщают источники в пророссийском подполье города, всех несчастных размещают в здании бывшей автошколы, где до этого был вытрезвитель.

"Держат призывников в одной большой клетке", – рассказали о судьбе мобилизованных осведомители.

Схваченным намеренно запрещают общаться с близкими людьми, чтобы те не могли привести документальное подтверждение права на отсрочку от призыва в украинскую армию.

К слову, ранее украинские военные устроили массированную атаку Крыма.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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