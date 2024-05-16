Армия России ведет прицельный огонь по противнику

Одной из самых горячих точек на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима стала Харьковская область. Российские военные пробились далеко вглубь обороны противника, что вызвало большую тревогу в Киеве и на Западе. Колонны ВСУ ринулись в Харьковскую область. В свою очередь, Армия России успешно ведет прицельный огонь по противнику.



Так, руководитель областной администрации Виталий Ганчев сообщил, что российская армия нанесла серию разгромных ударов по колоннам украинских вояк, которые стягиваются с разных направлений под Харьков. Он отметил, что наши военные стали активнее использовать воздушно-космические силы и прицельно уничтожают места скопления противника.

"Украинские фашисты подтягивают все свои резервы с разных направлений", – сообщил политический деятель.

Отметим, бои под Харьковом имеют стратегическое значение для нашей страны. Как сообщали в главном оборонном ведомстве Российской Федерации, бойцам ВС РФ уже удалось освободить несколько крупных населенных пунктов на этом направлении. При этом ранее была раскрыта главная цель наступления армии России под Харьковом.