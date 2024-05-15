Армия России отразила массированную атаку ВСУ на Севастополь

ВСУ устроили массированную атаку на Крым
Фото: www.unsplash.com
Удары противника были отражены

Украинская армия всеми силами старается добиться хотя бы каких-то успехов в затянувшемся конфликте с нашей страной. Сегодня, 15 мая, стало известно о массированной атаке Вооруженных сил Незалежной по Крыму. Противник попытался разбомбить Севастополь, однако все его удары были отражены.

Такой информацией с общественностью поделился губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. В социальных сетях он рассказал, что российским бойцам удалось успешно отразить вероломное нападение украинских вояк. Руководитель региона также сообщил о ситуации, которая сложилась в Севастополе. Так, известно, что части сбитой ракеты противника рухнули на территории частного сектора в окрестностях улицы Федоровской.

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь", – рассказал государственный деятель в социальных сетях.

Политик добавил, что на данный момент информации о пострадавших нет, прибывшие на место сотрудники экстренных служб выясняют все подробности. В скором времени будут установлены типы уничтоженных ракет противника, также сейчас не исключена возможность нахождения несдетонировавших суббоеприпасов.

Ранее губернатор также заявлял, что бойцы российской армии сбили снаряды противника над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек.

Позже в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что системы ПВО за минувшую ночь сбили 10 ракет ATACMS над Крымом.

К слову, ранее армия России уничтожила крупный эшелон западной военной техники.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Британский политик выдвинул неожиданный план по России

Деятель считает, что Лондон неправ

Оградили лентой и запретили приближаться: что происходит на могиле Пригожина

Траурное место облагородят к 63-летию основателя "Вагнеров"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей