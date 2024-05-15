Армия России отразила массированную атаку ВСУ на Севастополь

Удары противника были отражены

Украинская армия всеми силами старается добиться хотя бы каких-то успехов в затянувшемся конфликте с нашей страной. Сегодня, 15 мая, стало известно о массированной атаке Вооруженных сил Незалежной по Крыму. Противник попытался разбомбить Севастополь, однако все его удары были отражены.



Такой информацией с общественностью поделился губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. В социальных сетях он рассказал, что российским бойцам удалось успешно отразить вероломное нападение украинских вояк. Руководитель региона также сообщил о ситуации, которая сложилась в Севастополе. Так, известно, что части сбитой ракеты противника рухнули на территории частного сектора в окрестностях улицы Федоровской.

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь", – рассказал государственный деятель в социальных сетях.

Политик добавил, что на данный момент информации о пострадавших нет, прибывшие на место сотрудники экстренных служб выясняют все подробности. В скором времени будут установлены типы уничтоженных ракет противника, также сейчас не исключена возможность нахождения несдетонировавших суббоеприпасов.

Ранее губернатор также заявлял, что бойцы российской армии сбили снаряды противника над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома "Бельбек.

Позже в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что системы ПВО за минувшую ночь сбили 10 ракет ATACMS над Крымом.

К слову, ранее армия России уничтожила крупный эшелон западной военной техники.