Армия РФ нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины и снизила их возможности

Россия нанесла групповой удар по Украине: описаны последствия для Киева
Фото: www.unsplash.com
Силы противника серьезно подорваны

Сегодня, 8 мая, бойцы российской армии нанесли мощный групповой удар по стратегически важным военным объектам украинского противника. В главном оборонном ведомстве нашей страны описали последствия массированной атаки для киевского режима.

В российском министерстве сообщили, что наши военные били прицельно по предприятиям военно-промышленного комплекса. В итоге возможности Украины в этой сфере резко сократились. ВПК страны сильно подорван и фактически обескровлен.

Представители российского военного ведомства особо отметили, что групповой удар был нанесен по объектам противника в ответ на попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Бойцы армии России били по целям знаменитыми отечественными ракетами "Кинжал", а также беспилотниками и другим оружием.

Результатом комплексного удара по Украине стало то, что у противника резко снизились возможности по снабжению фронта продукцией боевого назначения. Кроме того, теперь украинскому командованию будет значительно сложнее организовывать переброску западных танков и другой техники на линию соприкосновения.

К слову, ранее в западных странах начали бить тревогу из-за положения украинской армии. Вооруженные силы Незалежной остались практически полностью без ресурсов.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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