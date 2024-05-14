Вучич объяснил решение встретиться с Зеленской и Кулебой в Белграде

Вучич оправдался за радушный прием Зеленской и Кулебы
Александр Вучич. Кадр: YouTube
Киевские гости с комфортом разместились в Сербии

Исторически сербская республика считается очень близкой России страной. У нашего руководства сложились особо теплые отношения с главой государства Александром Вучичем. В связи с этим, недавнее решение политика радушно принять у себя столице делегатов из Киева вызвало определенные вопросы в обществе.

Так, по имеющейся информации, недавно Белград посетила жена руководителя киевского режима Елена Зеленская. Также в Сербии оказались рады начальнику главного внешнеполитического ведомства Украины Дмитрию Кулебе.

Стремление наладить хорошие отношения с украинским руководством Александр Вучич объяснил тем, что Незалежная ничего плохого Сербии не сделала, так что причин конфликтовать с ней у республики нет.

Более того, политик обратил особое внимание на то, что Украина не признает Косово, так что в определенном роде может считаться комплиментарно настроенной к руководству Сербии страной.

"А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?" – эмоционально объяснил неоднозначное решение принять делегатов из Киева Александр Вучич.

К слову, ранее Сербия уже наносила предательский удар в спину России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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