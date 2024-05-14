Высокоточные удары уничтожают инфраструктуру противника

Ожесточенные бои на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима продолжаются. Инициатива остается в руках бойцов армии России. Так, сегодня, 14 мая, появилась информация об уничтожении двух важных стратегических объектов противника.



Глава николаевского подполья Сергея Лебедев рассказал, что высокоточные удары Вооруженных сил России стерли с лица земли военный аэродром, а также завод, на котором ремонтировали боевую технику ВСУ. Речь идет об объектах, которые расположены в Умани Черкасской области Украины.

Лебедев рассказал, что этот украинский регион сегодня ночью получил несколько мощных прилетов. Помимо завода и аэродрома, были уничтожены военные склады противника и пункты размещения незалежных вояк.

При этом главной целью была именно военная воздушная гавань противника. Сообщается, что аэропортом пользовались не только как разгрузочной станцией для тяжелых бортов, также там были замечены переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27.

Что касается военного завода, по имеющейся информации, речь идет о закрытом предприятии сельхозтехники "Уманьферммаш". Есть сведения, что именно там хранили тяжелую боевую технику, а также ремонтировали бронированные машины. Как отметил Лебедев, взрывы после прилетов были очень мощными.

К слову, ранее российская армия нанесла групповой удар по Украине, что привело к серьезным последствиям для Киева.