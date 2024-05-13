Политолог Раевский: Запад готовит Средней Азии судьбу Украины

Их задача оторвать регион от России

В конце апреля состоялось турне министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона по странам Центральной Азии. Он побывал в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане и Туркменистане. В российском МИДе уверены, что цель визита Кэмерона в регион – очередная попытка оторвать республики Средней Азии от России, настроить их против.

Такой же точки зрения придерживается и политолог Дмитрий Раевский. Эксперт обращает внимание на Армению, которая уже сейчас находится полностью под протекторатом НАТО, выходит из ОДКБ в ближайшей перспективе и фактически повторяет судьбу Украины. "Тот же сценарий американские и британские военные видят для Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и предпринимают для этого все усилия", – уверен Раевский.

Будут ли они иметь успех? Это большой вопрос. "На сегодняшний день мы понимаем, что в Узбекистане очень много людей, говорящих по-русски. Узбекское правительство находится в дружбе с руководством России, экономики России и Узбекистана тесно связаны и происходит дальнейшая интеграция этих стран. Но что будет завтра, не повторит ли Узбекистан путь Армении? На этот вопрос, наверное, никто не может ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Будем надеяться на благоразумие узбекских властей, что они не захотят повторить путь Украины. Все-таки Узбекистан – это динамично развивающаяся страна с огромными перспективами. Если он пойдёт по пути Украины и Армении, то, конечно же, ни о каком сотрудничестве с Россией и с Китаем речи идти не будет", – говорит политолог.

То же самое касается и остальных республик. "Поэтому я надеюсь, что такой же баланс отношений, как сейчас, будет сохраняться и британцы съездили вхолостую", – резюмирует Раевский.