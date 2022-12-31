Самый близкий союзник ударил ножом в спину России

Самый близкий союзник ударил ножом в спину России
Владимир Путин и Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
И рассыпался в оправданиях

Сербия готова ввести санкционные меры в отношении Российской Федерации, если собственные интересы у республики будут под угрозой. Соответствующее заявление сделал Александр Вучич.

Глава государства заявил, что не сомневается в точном и принципиальном подходе Сербии к вопросу антироссийских санкций. Однако принципы следует пересмотреть, если под вопросом окажутся "жизненные интересы" самой Сербии.

Вучич решил в качестве объяснения провести аналогию с галлами, которые отказались подчиняться Риму – Галлия сопротивлялась настолько долго, насколько могла.

Напомним, после 24 февраля коллективный Запад не только заморозил активы РФ, но и принял девять санкционных пакетов, включая угольное и нефтяное эмбарго.

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