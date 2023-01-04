Внук Шарля де Голля раскрыл заговор против России

Запад давно вынашивал коварные антироссийские планы

Западные страны давно разработали хитроумный заговор против Российской Федерации. С таким заявлением выступил внук бывшего французского лидера Шарля де Голля Пьер де Голль.



Наследник знаменитого французского главнокомандующего обратил внимание, что санкционная война, развязанная против России, носит хорошо продуманный и заранее спланированный характер.

Де Голль отметил, что огромное количество рестрикций, а также тот факт, что санкции затрагивают самые разные сферы российской экономики, говорит, что программа экономического удара по России была заранее разработана профильными экспертами.

Также именитый француз подчеркнул, что наша страна не виновна в разразившемся в Европе экономическом кризисе. При этом ЕС и США всеми силами пытаются возложить ответственность за энергетический коллапс на Москву. Однако очевидно, что вся эта заваруха была спланирована американцами, которые оказались главными выгодоприобретателями в сложившейся кризисной ситуации.