Журналистам удалось выяснить любопытную информацию

В последнее время ситуация на международной арене потеряла стабильность. Колоссальное влияние на положение дел оказывает беспрецедентная санкционная война, развязанная западными странами против нашего государства. При этом, как удалось выяснить зарубежным журналистам, Индия может заявить о своем желании ограничить закупки российской нефти.



Как известно, это государство считается дружественным для нашей страны. Такой поступок может весьма негативно повлиять на двусторонние отношения. Однако, как бы там ни было, эксперты издания Telegraph India утверждают, что Нью-Дели готов пойти на такой шаг при определенных условиях.

Сообщается, что соответствующую информацию журналистам предоставили представители индийского Министерства нефти и промышленности.

Отдельно отмечено, что власти страны бдительно следят за санкционной политикой Европы. Текущий лимит цен в размере 60 долларов за баррель не повлиял на экспорт черного золота в Индию, так как государство закупает топливо по цене в 53-56 долларов.

Однако если стоимость превысит установленный лимит, закупки могут быть ограничены. Также Индия готова ввести ограничения в том случае, если европейцы начнут грозить вторичными рестрикциями в отношении государств-покупателей нашей нефти.