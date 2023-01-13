Путин разрушил последние надежды Европы

План Запада провалился, указывает экономист

Нескончаемые санкции, которым когда-то Запад пытался придать некое объяснение, вводятся теперь без предлогов. Штаты уже не нуждаются в поводе и не ищут формальностей – потому и так громко промахнулись, ударив по самой Европе, заявил экономист Михаил Хазин.

Специалист обратил внимание на состояние экономики у самих авторов инфляционного катализатора – американцы так же, как и остальные, страдают от падения доходов, что тщательно скрывается местными властями. В июне прошлого года уровень промышленной инфляции в США составлял 23 с половиной процента – спустя несколько месяцев он вырос на 7-8 процентов. На практике у американцев падают объемы продаж на рынке недвижимости, как и в секторе услуг.

Куда более патовая ситуация в Европе, которая разваливается из-за антироссийских санкций. В ФРГ уровень промышленной инфляции достиг к концу 2022 года 40 процентов. Результат говорит сам за себя: Европу не спасло послушание, и она тянется вниз, как лишний для американцев балласт, которого не должно быть в новом мире. Бесполезность санкций вызвана и устойчивостью самой России, которая за несколько лет выработала иммунитет – Запад столкнулся с серьезным противником.

"В Евросоюзе также имеет место быть деиндустриализация экономики с оттоком капитала. Выясняется вдруг, что основной удар американцев пришелся по Евросоюзу", – делает вывод Хазин.

Европа, однако, пока что послушно выполняет роль экономического и политического буфера в западном фарватере, следуя в точности указаниям Штатов. Литва и Польша ранее призвали ЕС ввести санкции в отношении российского атомного сектора, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".