Политика властей вызывает недовольство у простых людей

Жители Европы внимательно следят за происходящим на территории украинского государства. Многих весьма печалит тот факт, что власти позволяют себе вмешиваться в украинский конфликт, а также продолжают беспрецедентной экономическое давление на Россию. Активисты из Германии устроили многотысячную акцию протеста против русофобской политики.



Масштабный митинг прошел на территории столицы Германии. Жителей Берлина не устраивает, что им приходится оплачивать неоднозначную политику государства. Демонстрацию приурочили к традиционному маршу памяти в честь выдающихся социалистов Розы Люксембург и Карла Либкнехта, отмечает интернет-издание РИА ФАН.

"Белокожие немцы скандируют лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", – передает авторитетное немецкое издание Welt.

Немцы подчеркивают, что главный враг простых жителей страны находится "дома", намекая, по всей видимости, на проамериканское правительство.



Тем временем, украинские боевики продолжают обстрел мирных городов. Только за минувшие сутки нашим средствам противовоздушной обороны удалось перехватить восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", отмечает телеканал "360".

