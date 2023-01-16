Евросоюз предложил снять часть санкций против России в обмен на услугу

Европейцы уже готовятся ослабить ограничения

Гендиректор по мобильности и транспорту ЕК Хенрик Хололей во время конференции в Дублине заявил, что Москва должна пойти европейцам навстречу по вопросу пересечения воздушного пространства над Сибирью. По его словам, российские пошлины для европейских судов должны быть отменены.

Как передает Reuters, он отметил, что это должно произойти перед открытием российского воздушного пространства, которое может произойти однажды.

"Любое открытие российского воздушного пространства не будет обычным делом", – добавил он.

После начала российской спецоперации на Украине одной из первых мер, которые предпринял в ответ Евросоюз, было введение запрета для европейских авиакомпаний летать через небо над Россией. До этого все суда, которые пересекали воздушное пространство над Сибирью, были обязаны платить отступные, введенные еще в советские годы. Они, в основном, поступали на счет "Аэрофлота".