Bloomberg: Россия грамотно извлекла выгоду из нефтяного эмбарго

Bloomberg: Россия грамотно извлекла выгоду из нефтяного эмбарго
David Inderlied/www.globallookpress.com
Кремль нашел обходной путь

Поставки нефти из России в Сингапур отметились ростом – РФ нашла способ реэкспортировать топливо за счет смешения сортов. Разницу между ценой и себестоимостью за счет таких действий удалось увеличить на 10-12 процентов, пишет Bloomberg.

Согласно данным, полученным агентством, приобретатели заинтересованы в получении дешевого топлива из РФ и иных источников. За счет смешения происхождение топлива можно скрыть.

Сингапур вошел в число стран, которые отказались от вынесения запрета на импорт российского сырья. Однако в стране запрещено финансирование и сотрудничество с российскими компаниями. Впрочем, подобные с

Местные консалтинговые эксперты утверждают, что за счет смешивания трейдеры получают до 20% прибыли. Эта тенденция наблюдается с середины осени 2022 года. Часть топлива, полученного в результата смешения, Сингапур заполнит в резервуары собственных ПГХ, либо продаст соседям – Индонезии и Вьетнаму. 

Bloomberg утверждает, что поставки сырья и нефтепродуктов из РФ в Сингапур в сравнении с прошлым годом выросли в несколько раз – 281 тысяча баррелей нефти за март 2022 года против 2,6 млн тонн баррелей по заявке на июль.

По другим данным, из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступает в силу в феврале, российские НПЗ неминуемо столкнутся с необходимостью массового сокращения штата – в РФ это 120 тысяч человек. Санкции против нефтепродуктов окажут большее влияние, чем эмбарго в отношении нефти. Собрать "теневой флот" же не представляется возможным из-за разницы в объемах между дизельными и бензиновыми партиями в сравнении с сырой нефтью.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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