Озвучена жестокая месть России в ответ на заморозку активов в Финляндии

По Хельсинки хотят нанесли экономический удар

Финляндия объявила, что в стране было заморожено российских активов общей стоимостью 187 млн евро – в них вошли недвижимость, яхты, машины, самолеты и акции. Это было сделано в рамках исполнения санкций ЕС. В частности в финском управлении по взысканию долгов отметили, что больше всего меры коснулись предпринимателя Геннадия Тимченко.

Политолог Николай Межевич считает, что Россия должна жестко ответить Финляндии на такой недружественный шаг. По его словам, заморозка частных активов – предварительная мера, на очереди государственная собственность страны.

Эксперт уверен, что в ответ Москва должна конфисковать всю финскую собственность в стране и запретить торговлю с Финляндией, объявив это госизменой. КПП на границе нужно полностью закрыть, и прекратить какое-либо обсуждение вопроса Сайменского канала между странами.

"Финляндия должна получить абсолютный экономический удар, вернуться в голодные 20-е годы", – заявил аналитик.

Ранее, в начале лета, финны сообщали, что конфисковали имущество, которое принадлежит россиянам, попавшим под санкции ЕС, на 80 млн евро. В сентябре говорилось о 189 млн евро – на 2 млн больше, чем в начале 2023 года.