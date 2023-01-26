Белый дом заговорил об отмене санкций против РФ

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Вашингтон положительно оценивает возможность ослабления санкционных мер в отношении Кремля в рамках урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление сделала сегодня, 26 января, заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд, выступая в сенате.
Однако американская чиновница назвала условие для ослабления рестрикций – "выведение российских сил из Украины" и "возвращение территорий".
Аналогичной позиции, заверила слушателей Нуланд, придерживается и государственный секретарь Энтони Блинкен. Американская сторона, добавила чиновница, не сможет отправить свои танки для ВСУ весной – вопрос потребует длительного решения. Так что, прозрачно намекает Нуланд, можно еще подумать.
Со схожим намеком замгоссекретаря обратилась к Турции, заявив, что Штаты готовы продать Анкаре истребители F-16 – если та не станет препятствовать приему Финляндии и Швеции в ряды НАТО.
И на западную старуху бывает проруха