Белый дом заговорил об отмене санкций против РФ

Белый дом заговорил об отмене санкций против РФ
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Танки для ВСУ по щелчку развернутся домой, а американский ВПК откажется от прибыли - если Москва согласится, уверяет Нуланд

Вашингтон положительно оценивает возможность ослабления санкционных мер в отношении Кремля в рамках урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление сделала сегодня, 26 января, заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд, выступая в сенате.

Однако американская чиновница назвала условие для ослабления рестрикций – "выведение российских сил из Украины" и "возвращение территорий".

Аналогичной позиции, заверила слушателей Нуланд, придерживается и государственный секретарь Энтони Блинкен. Американская сторона, добавила чиновница, не сможет отправить свои танки для ВСУ весной – вопрос потребует длительного решения. Так что, прозрачно намекает Нуланд, можно еще подумать.

Со схожим намеком замгоссекретаря обратилась к Турции, заявив, что Штаты готовы продать Анкаре истребители F-16 – если та не станет препятствовать приему Финляндии и Швеции в ряды НАТО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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