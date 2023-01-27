Венгрия дала России обещание по санкциям ЕС

Страна и без того пострадала от последствий ограничений

В случае, если новые пакет санкций против России будет предусматривать меры в отношении российской ядерной энергетики, Будапешт его заблокирует. Такое заявление сделал премьер Виктор Орбан.

Политик отметил, что подобные рестрикции еще больше увеличат инфляцию в Венгрии – этого он допустить не может, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

По его словам, за 2022 год страна лишилась около 10 млрд евро в виде несостоявшегося экономического роста. На это, в первую очередь, повлияли введенные против России санкции Евросоюза, передает телеканал "360"

Источник: Kossuth ✓ Надежный источник
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