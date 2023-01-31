Казахстан нанес России новый удар

Казахстан нанес России новый удар
Фото: Kalizhan Ospanov/Xinhua/www.globallookpress.com
В стране прикрыли лазейку для обхода европейских санкций

С февраля грузовики с российскими номерами не могут въезжать на территорию ЕС. Перевозчикам приходилось идти на исхищрения, чтобы обойти введенные против России ограничения. Одним из них была регистрация новой компании в Казахстане, получение номеров республики для грузового транспорта и последующее оформление разрешения на поездки в Европу. По такому пути пошли многие, в результате власти страны решили закрыть лазейку для обхода западных рестрикций. 

С 20 февраля в Казахстане вступят в силу новые правила Союза автоперевозчиков и экспедиторов республики (САПЭК). Они будут подразумевать лишение компаний-новичков возможности регистрации в стране. 

Всего за последний год количество грузовиков из России и Белоруссии, которые прошли переоформление, достигло пяти тысяч. Это позволило им заезжать на территорию ЕС, используя квоты Казахстана. Однако вместе с этим серьезно пострадали местные перевозчики. Российские и белорусские компании забрали примерно 70% от всего рынка, получить разрешение на въезд в Европу стало затруднительно. 

Пока неизвестно, будут ли применять какие-либо меры против компаний, уже прошедших регистрацию – по словам представителей Союза, что делать с ними власти Казахстана пока не знают. 

Ранее в республике отменили визаран – теперь по новым правилам иностранные граждане могут легально находиться в стране не более 30 суток. Как объяснили в МВД, так они прикрыли лазейку с поездками иностранцев туда-сюда, сообщает телеканал "360"

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