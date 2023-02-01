Bloomberg: Кремль нашел спасение от самых жестоких санкций Запада

Bloomberg: Кремль нашел спасение от самых жестоких санкций Запада
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
Москва компенсирует ущерб за счет одного фактора

Военное производство, налаженное в Российской Федерации, смогло в значительной степени свести к минимуму большую долю экономического ущерба, нанесенного Западом вследствие введения санкций. Подъем производства в оборонной отрасли позволил государству снизить процент общего промышленного спада в стране – к концу прошлого года он остановился на отметке в 0,7 процента, пишет Bloomberg.

В материале говорится, что Россия тем самым смогла превысить ожидаемые прогнозы и итоги предыдущего кризисного периода. Государство нарастило долю расходов в отрасли легкой и тяжелой промышленности. Именно она демонстрирует сегодня относительную устойчивость в сравнении с остальными отраслями государственной экономики.

Агентство также указывает, что РФ не спешит публиковать статистику производственных объемов военно-промышленного сектора. Однако в промсектор входят ряд показателей из ВПК.

Так, за последний год производство металлических изделий, а также оружия и боевых припасов, выросло на 5 процентов. Компьютеров и оптической продукции – на 4 процента. Туда же, считают журналисты, вполне могут входить комплектующие для авиа– и ракетных двигателей, оптических прицелов и иных систем.

При этом в гражданских отраслях наблюдается резкий спад.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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