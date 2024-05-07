Киевский режим – далеко не единственная цель российских бойцов

Ожесточенные бои на территории украинского государства не прекращаются долгие месяцы. Наша страна успешно выполняет задачи в рамках демилитаризации и денацификации киевского режима. Однако, как заявили в США, победа над нынешним преступным руководством страны – не единственная цель российских военных.

Так, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Ларри Джонсон уверен, что наша страна готовит сокрушительный удар по Североатлантическому альянсу на Украине.

Опытный американский эксперт считает, что одной из главных целей нашей армии является полное и безоговорочное прекращение деятельности НАТО на территории Незалежной.

Россия стремится не только расправиться с преступным киевским режимом, но и нанести стратегическое поражение западной военной коалиции. В частности, разоружить ее. Эта цель прекрасно реализуется за счет планомерного уничтожения западной военной техники на полях спецоперации.

"Дела обстоят сейчас так – речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО" , – поделился своим мнением опытный аналитик.

К слову, ранее в США удивились смене тактики российской армии на Украине. Своими наблюдениями поделился бывший аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн.