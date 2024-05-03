Макрон не присылает войска даже после прорывов России - "Страна.ua"

Курьезный "нюанс" в воинственных словах Макрона заметили на Украине
Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com/
Глава Франции работает на эскалацию

Французский лидер Эммануэль Макрон оказался одним из самых воинственно настроенных лидеров Европы. Недавно он подтвердил свою готовность ввести французские войска на территорию украинского государства. Однако один курьезный нюанс в его словах озадачил аналитиков с Украины.

Как известно, Макрон не в первый раз поднимает тему возможного ввода частей армии Франции на земли Незалежной. Французский политик даже обозначил два четких условия для такого развития событий. Он объявил, что сапог французского солдата может появиться на территории Украины, если Россия осуществит прорыв на фронте, а Киев попросит Париж о помощи.

Украинские аналитики обратили внимание на забавное обстоятельство: французскому президенту напомнили, что с начала года российская армия уже дважды осуществляла прорыв – в Авдеевке и в Очеретино. При этом очевидно, что Киев крайне заинтересован в западной помощи и, если бы это зависело только от него, давно бы затребовал введение войск НАТО на Украину.

Таким образом, отмечают украинские эксперты, оба условия фактически выполнены, однако французских военных на фронте не видать.

Что нельзя сказать о наемниках. Впрочем, недавно скопление французских боевиков было уничтожено ударом российской армии.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
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