Welt назвало причинах выхода Украины из переговоров с Россией в 2022 году

Мирное предложение России: Украину возмутили лишь три пункта
Фото: freepik.com
Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле

Москва и Киев были невероятно близки к заключению мирного соглашения в 2022 году, пока украинская сторона не решила выйти из переговоров. Сперва представители России и Украины смогли договориться по большинству пунктов, после чего российская делегация представила новые требования, на которые украинцы пойти не смогли.

Всего документ подразумевал 17 страниц взаимных обязанностей и запретов. Киев был согласен соблюдать постоянный нейтралитет страны, то есть не заключать никаких военных союзов с другими государствами и объединениями. Однако у них были серьезные противоречия с Москвой в отношении признания русского языка вторым официальным, снятия взаимных санкций и прекращения исков в международных судах. В итоге три пункта стали причиной продолжения конфликта.

Также Россия и Украина не могли договориться о численности украинской армии, которая допустима для сохранения обороноспособности страны. Российская сторона настаивала, что в составе ВСУ должно быть не более 85 тысяч человек, в то время как украинцы соглашались на минимум 250 тысяч личного состава. Москва хотела уменьшить количество танков до 342 и истребителей до 102, но Киев настаивал на почти удвоенном количестве военной техники.

Переговоры между Россией и Украиной начались в конце марта два года назад. В апреле Зеленский провел встречу с британским премьером, который усомнился в необходимости так скоро заключать мирное соглашение – он подозревал, что западные страны слишком торопятся. Уже в мае Киев отказался продолжать переговоры с Москвой.

Источник: Welt
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