Бойцы очень боятся за свои шкуры

Руководители киевского режима продолжают настаивать на необходимости бороться с нашей страной до "победного" конца. При этом потери украинской армии в этой битве колоссальные – мясные штурмы давно подорвали боевой дух незалежных вояк. Известный американский аналитик Майкл Хадсон обратил внимание на особенности поведения бойцов ВСУ.



Американец подчеркнул, что украинские военные сильно пекутся о своих шкурах и совсем не хотят погибать за идеи, которые им навязывает киевский режим. Он отметил, что даже бойцы печально известного батальона "Азов"* прямо заявляют о своем нежелании встречаться с российскими военными на поле боя. Головорезы хорошо понимают, что такие столкновения, скорее всего, закончатся их гибелью.



В то же время незалежные вояки совсем не против бесчинствовать в мирных городах. Они с большим рвением и удовольствием уничтожают гражданское население и заявляют о готовности именно таким образом служить во славу киевского режима. Честный бой с русским солдатом вызывает у них огромный страх.



"Даже обученные убийцы в батальоне Азов* говорят: мы не хотим идти на линию фронта и сражаться, мы хотим бороться с российскими мирными жителями в Донецке и Луганске, просто убивать как можно больше мирных жителей", – сообщил аналиик.



К слову, ранее известный украинский аналитик поделился печальным для Незалежной прогнозом на сентябрь. Уже осенью Украину ждут страшные события.*террористическая организация, запрещенная в РФ.

