Ситуация на Украине ухудшается

Российские военные высокоточными ударами продолжают громить инфраструктуру украинского противника. Наше военное командование не раз подчеркивало, что главной задачей ставит перед собой выведение из строя стратегически важных объектов на Украине. На этом фоне в Киеве прозвучал весьма пугающий прогноз на сентябрь.



Жителям Незалежной стоит готовиться к худшему. В этом уверен бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Опытный аналитик убежден, что уже к сентябрю экономика украинского государства будет полностью разрушена, перестанет существовать теплоэлектрическая генерация, будут уничтожены важнейшие транспортные узлы – страна погрузится в хаос.

"Будут разрушены центры городов, Львов – центр будет разрушен полностью, Ивано-Франковск и так далее", – заявил аналитик.

Соскин уверен, что с началом осени полностью обрушится сельскохозяйственный комплекс Незалежной, в том числе и в западных ее регионах. Аналитик указал, что главным виновником бед украинцев является действующий лидер страны: то, что останется от государства, можно будет назвать "открытой руиной имени Владимира Зеленского".

К слову, ранее во Франции озвучили Украине плохие новости. В Европе еще помнят о давних заслугах России.