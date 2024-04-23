Ситуация на международной арене накалена до предела

В Киеве выступили с громким заявлением о начале Третьей мировой войны. Советник руководителя администрации главы незалежного государства Владимира Зеленского Михаил Подоляк объявил, что новый глобальный конфликт уже развернулся на международной арене.



"Третья мировая война уже идет...", – сказал незалежный политик.

Подоляк обратил внимание, что многие могли не заметить развертывания полномасштабного конфликта, так как начало новой мировой войны, по распространенному мнению, должно было выглядеть по-другому, и не похоже на то, что происходит сейчас.

При этом представитель администрации главы киевского режима напомнил, что когда мир столкнулся со Второй мировой войной, многие также не сразу поняли, что это действительно глобальный, всеобъемлющий конфликт.

Михаил Подоляк пояснил, что говоря о Третьей мировой войне, имеет в виду противостояние, которое развернулось между европейскими странами и Российской Федерацией. Своими мыслями представитель властей Незалежной поделился в беседе с журналистами ресурса Opinion Internationale.

К слову, ранее в Германии заявили, что глава украинского государства Владимир Зеленский начал публично говорить о собственной смерти. Анализируя слова президента, в Европе пришли к неожиданному выводу.