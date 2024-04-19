G7 потребовала от России прекратить конфликт одним днем

G7 выставила жесткое требование к России по Украине
Фото: g7italy.it
Организация выступила с официальным заявлением

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" по итогу трех дней совместного участия во встрече выпустили итоговое коммюнике, в котором выставили жесткое требование к России по украинскому конфликту, заявив, что боевые действие в регионе нужно прекратить одним днем.

Представителей G7 возмутили выборы президента, проведенные на новых российских регионах, а также их результаты, в которых Владимир Путин набрал большинство голосов. Они указали, что невероятно обеспокоены появляющимися сообщениями об использовании Россией химического оружия в конфликте. Также, по их заявлению, Москва должна заплатить Киеву за наненсенный ущерб.

"Большая семерка" обратилась и к Ирану, указав, что страна должна прекратить оказывать помощь России на Украине.

"Любые шаги Ирана по передаче баллистических ракет и связанных с ними технологий России будут представлять собой существенную материальную эскалацию, и мы отреагируем быстро и скоординировано, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана", – говорится в сообщении.

Китай призвали прекратить поставки на российский рынок товаров двойного назначения, поскольку они могут использоваться в военно-промышленном комплексе страны. 

Представители G7 отказались признавать причастность Украины к теракту в "Крокусе", заявив, что российская сторона использует событие в своих целях.

"Мы требуем, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы и технику с международно признанной территории Украины. Россия может положить конец этой *спецоперации* уже сегодня", – сказано в документе.

Источник: G7
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