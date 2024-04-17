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Официальная позиция берлинской администрации неизменна – Германия выступает за оказание всяческой поддержки киевскому режиму и рассчитывает на то, что Вооруженным силам Незалежной все же удастся продемонстрировать успехи на полях спецоперации. Впрочем, такой позиции придерживаются далеко не все немецкие политики. Так, в Германии выступили с неожиданным предложением к украинским властям.
Отличное от официальной позиции Берлина мнение озвучила видный немецкий политик Сара Вагенкнехт. Она обратилась к Киеву с советом немедленно начать мирные переговоры. Политик подчеркнула, что каждый день промедления стоит украинскому государству очень дорого – с каждым часом положение Вооруженных сил Незалежной становится все тяжелее.
Политик добавила, что Киеву давно следовало сесть за стол переговоров. Промедление привело лишь к тому, что позиции этой страны заметно ухудшились.
"Переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация", – вынесла свой вердикт немецкий политик.
Вагенкнехт добавила, что требования нынешних киевских властей являются абсурдными. Например, абсолютно очевидно, что Крым никогда не вернется в состав Украины, от этой мечты украинцам давно пора отказаться.
К слову, ранее во Франции объявили Киеву плохие новости.
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