Где сейчас находится военный - неизвестно

Индийские СМИ обратили внимание, что в последнее время бывший главком ВСУ Валерий Залужный пропал из общественного пространства. Ранее аналогичный инцидент случился, когда появились слухи о его тяжелом ранении на поле боя. По мнению журналистов, и сейчас ситуация выглядит крайне подозрительно.

Политолог Павел Данилин, комментируя информацию, отметил, что и правда о местонахождении Залужного в данный момент ничего неизвестно. Ранее его называли одним из главных конкурентов Владимира Зеленского и даже поговаривали, что военного уже готовятся поставить на место президента Украины.

"Нельзя исключать того, что Залужного могли ликвидировать, хотя я, честно говоря, в это не особо верю, потому что его отсылали в Лондон", – сказал эксперт.

Зеленский не мог дать разрешение на убийство вышего командующего ВСУ, поскольку это стало бы серьезной проблемой для дальнейшей обороноспособности войск – все же рейтинг одобрения Залужного среди солдат очень высок.

Данилин отметил, что в текущей ситуации можно сколько угодно гадать о местонахождении военного, но пока это все сплетни и домыслы – никаких подтвержденных сведений о том, где сейчас пребывает Залужный, нет.