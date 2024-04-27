Политолог Данилин объяснил пропажу бывшего главкома ВСУ Залужного

Появилась информация о возможной ликвидации Залужного
Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Где сейчас находится военный - неизвестно

Индийские СМИ обратили внимание, что в последнее время бывший главком ВСУ Валерий Залужный пропал из общественного пространства. Ранее аналогичный инцидент случился, когда появились слухи о его тяжелом ранении на поле боя. По мнению журналистов, и сейчас ситуация выглядит крайне подозрительно.

Политолог Павел Данилин, комментируя информацию, отметил, что и правда о местонахождении Залужного в данный момент ничего неизвестно. Ранее его называли одним из главных конкурентов Владимира Зеленского и даже поговаривали, что военного уже готовятся поставить на место президента Украины.

"Нельзя исключать того, что Залужного могли ликвидировать, хотя я, честно говоря, в это не особо верю, потому что его отсылали в Лондон", – сказал эксперт.

Зеленский не мог дать разрешение на убийство вышего командующего ВСУ, поскольку это стало бы серьезной проблемой для дальнейшей обороноспособности войск – все же рейтинг одобрения Залужного среди солдат очень высок.

Данилин отметил, что в текущей ситуации можно сколько угодно гадать о местонахождении военного, но пока это все сплетни и домыслы – никаких подтвержденных сведений о том, где сейчас пребывает Залужный, нет.

Источник: Радио 1
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