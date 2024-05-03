Шольц грубо высмеял Украину из-за просьб о ракетах Taurus

Поведение политика спровоцировало скандал

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время встречи с жителями города Люнебург объяснил, почему Берлин отказывается поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Его речь спровоцировала новый скандал между Германией и Украиной.

Шольц заявил, что существует такой тип вооружения, поставки которого возможны только в случае полного контроля за его использованием. Если Taurus будут переданы украинцам, то нельзя абсолютно быть уверенными, что ВСУ не делают что-то против договоренностей между сторонами.

"И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?". Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому все оружие", – сказал Шольц и рассмеялся.

Подобная реакция вызвала недоумение у украинцев, которые в соцсетях стали активно критиковать немецкого канцлера.

"Я думаю, что у немцев нет этих Таурусов в рабочем состоянии. И им стыдно в этом признаться!",

"Ничего, пускай смеются и радостно начинают рыть окопы",

"Ему смешно!!! Пусть посидит под бомбежками и посмеется!",

– пишет недовольная украинская публика.