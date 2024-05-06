Американские аналитики продолжают следить за развитием событий

Затянувшийся на территории украинского государства конфликт остается в зоне пристального внимания западных экспертов. Так, в США заметили изменение тактики бойцов российской армии на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима.



Своими наблюдениями поделился бывший аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн. Опытный американский эксперт обратил внимание, что действия российской армии стали более стремительными, наши бойцы работают молниеносно и сметают позиции украинского противника.

"Войска Путина продвигаются на Украине. Они истощают ВСУ гораздо быстрее и эффективнее, чем как мы наблюдали ранее", – с удивлением отметил бывший агент ЦРУ.

Макговерн обратил внимание, что за относительно короткий период времени военные армии России сумели продвинуться за пределы ряда участков протяженной линии соприкосновения между воюющими сторонами. Бойцы ВС РФ демонстрируют отличные результаты на поле боя.

Кроме того, эксперт добавил, что в ходе продвижения российской армии вглубь украинских территорий может быть взят под контроль стратегически важный портовый город Одесса – Москва не раз заявляла, что этот город имеет особую значимость для России.

К слову, ранее Евросоюз жестко отреагировал на заявление Москвы о проведении ракетных учений с ядерными снарядами.