Евросоюз призвал Россию "остановить эскалацию и безответственное поведение"

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Сегодня, 6 мая, главное оборонное ведомство нашей страны выступило с громким заявлением о том, что стартовала подготовка к проведению боевых маневров с применением ядерного оружия. На решение Москвы жестко отреагировали в Евросоюзе.
Так, в российском Минобороны сообщили, что главнокомандующий нашей страны Владимир Путин дал получение подготовить в ближайшее время масштабные учения, в которых будут участвовать ракетные соединения российской армии, а также боевая авиация и военный флот. В ходе боевых маневров будет отработано применение нестратегического ядерного оружия.
Такие новости сильно всполошили западные страны. С жестким заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано. Западный дипломат резко раскритиковал действия Москвы и назвал поведение российских властей "безответственным".
"Мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение", – жестко объявил Стано.
При этом российская сторона сразу подчеркнула, что учения с ядерными снарядами являются ответной реакцией на вопиющие провокации и угрозы со стороны ряда западных политиков.
Напомним, ранее Париж объявил о готовности отправить регулярные войска на украинскую территорию. Такие рискованные заявления вызвали панику даже в европейских странах.
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