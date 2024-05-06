Евросоюз призвал Россию "остановить эскалацию и безответственное поведение"

ЕС жестко отреагировал на заявление Москвы о ракетных учениях с ядерными бомбами
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на международной арене еще больше накалилась

Сегодня, 6 мая, главное оборонное ведомство нашей страны выступило с громким заявлением о том, что стартовала подготовка к проведению боевых маневров с применением ядерного оружия. На решение Москвы жестко отреагировали в Евросоюзе.

Так, в российском Минобороны сообщили, что главнокомандующий нашей страны Владимир Путин дал получение подготовить в ближайшее время масштабные учения, в которых будут участвовать ракетные соединения российской армии, а также боевая авиация и военный флот. В ходе боевых маневров будет отработано применение нестратегического ядерного оружия.

Такие новости сильно всполошили западные страны. С жестким заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано. Западный дипломат резко раскритиковал действия Москвы и назвал поведение российских властей "безответственным".

"Мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение", – жестко объявил Стано.

При этом российская сторона сразу подчеркнула, что учения с ядерными снарядами являются ответной реакцией на вопиющие провокации и угрозы со стороны ряда западных политиков.

Напомним, ранее Париж объявил о готовности отправить регулярные войска на украинскую территорию. Такие рискованные заявления вызвали панику даже в европейских странах.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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