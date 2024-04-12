Похоже, политик что-то понял

За последние годы вокруг украинского государства создался четкий образ главной мировой попрошайки. Киевский режим только и делает, что клянчит деньги у западных стран. Однако неожиданно глава Незалежной Владимир Зеленский выступил с других позиций. Президент подчеркнул, что для Украины настало время рассчитывать на собственные силы.



Надо полагать, глава украинского государства наконец-то понял, что Запад не является бездонной бочкой, из которой постоянно можно черпать ресурсы. Объемы зарубежной поддержки заметно снизились – глава киевского режима понимает, что их уже не хватит для поддержания Вооруженных сил Украины в боевой готовности.

Зеленский объявил, что Украине следует уделить все свое внимание собственным силам и развитию. Скромная помощь западных стран уже неспособна поддерживать Украину на плаву – их мизерные подачки не играют большой роли и не могут изменить ход проведения российской спецоперации по демилитаризации Киева.

"К сожалению, часть поддержки Запада тормозится, надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь, наши возможности в Украине. Не терять наше время, менять страну", - буквально открестился от Запада Зеленский, сделав акцент на собственных ресурсах и возможностях Украины.

К слову, ранее немецкий журналист указал на то, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически заговорил о собственной смерти.