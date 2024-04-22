Зеленский выступил с громким заявлением

Западные страны продолжают финансовую поддержку киевского режима. Однако нынешнее руководство Украины уже не готово довольствоваться только денежной помощью. В Киеве все чаще говорят о необходимости ввести натовские войска для противостояния с Россией. Рассуждая на эту тему, глава украинского государства Владимир Зеленский раскрыл главный страх Запада перед нашей страной.



Руководитель Незалежной пояснил, что западные государства предпочитают держать свои войска дома и не отправляют их на Украину, так как очень боятся вступить в прямое противостояние с российской армией. Полномасштабный конфликт с нашей страной может привести к самым плачевным последствиям для государств, входящих в блок НАТО. Именно этот страх не позволяет Североатлантическому альянсу встать в одни ряды с ВСУ.

Украинский президент также добавил, что западные страны оказывают более существенную поддержку Израилю: там они не боятся действовать, так как уверены, что развязывание полномасштабной войны с Ираном невозможно.

"Это означает, что они действительно боятся Россию", – заключил глава украинского государства.

К слову, ранее о судьбе Владимира Зеленского высказался бывший президент нашей страны Дмитрий Медведев. Замглавы российского Совбеза допускает, что западные политики могли принять решение о физической ликвидации президента Украины.