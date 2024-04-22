Вашингтон нагнетает обстановку

Киевский режим продолжает оставаться на плаву исключительно за счет поддержки со стороны западных стран. В последнее время объемы такой помощи заметно снизились, однако недавно стало известно, что палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки приняла новое проукраинское решение. Такой шаг встретил волну критики среди жителей Турции.



Так, на минувших выходных конгрессмены одобрили проект закона, который подразумевает направление на нужды Вооруженных сил Незалежной очередного транша финансовой поддержки в размере почти 61 миллиарда долларов. Также была поддержана инициатива о конфискации российских активов в пользу киевского режима.

В Турции справедливо отметили, что такие действия американских властей работают на эскалацию затянувшегося конфликта. Турки резко раскритиковали новое решение США по поддержке Украины. Люди отмечают, что обострение, к которому стремятся Соединенные Штаты Америки, в итоге приведет к тому, что разбросанные по миру американские базы будут уничтожены российскими ракетами.

"Мы станем свидетелями того, как Россия уничтожит базы США прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Греции и Европе, которые Америка использует для окружения РФ", "Америка хочет развязать третью мировую войну, чтобы предотвратить свой закат", "Россия абсолютно права", – пишут турецкие интернет-пользователи.

К слову, ранее стало известно, что Анкара и Вашингтон сговорились за спиной Москвы о новой схеме по санкционным ограничениям.