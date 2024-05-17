Пекин четко обозначил свою позицию

Абсолютное нежелание руководителей киевского режима здраво оценивать реальность все сильнее раздражает жителей Европы. Им давно надоело из собственного кармана оплачивать оружие для ВСУ. Во Франции дали Киеву дельный совет после заявления китайского лидера Си Цзиньпин.



По итогам переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным председатель КНР четко обозначил позицию Пекина: он выступает против продолжения военных действий на Украине и призывает стороны к политическому урегулированию конфликта. Это явный сигнал Киеву, что пора прекращать эскалацию ситуации.

Во Франции бурно отреагировали на слова Си Цзиньпина, европейцам надоело финансировать украинскую армию и они также требуют прекратить конфликт. Главе Незалежной дали дельный совет и предложили поскорее взять в руку ручку, дабы расписаться в капитуляции.

"Дайте уже Зеленскому ручку, чтобы он подписал потерю этой территории, и чтобы Украина отступила", – призвал один из читателей французской прессы.

Также люди с негодованием отмечают, что именно вашингтонская администрация путем манипуляций втянула в конфликт Францию и весь Евросоюз и принесла в жертву Украину.

"Во многом в этом конфликте виноваты Штаты", – подчеркнули во Франции.

Напомним, ранее воинственный лидер Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности отправить на Украину французскую армию.