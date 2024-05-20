Экс-глава ЦРУ: Киеву нужно применять ПВО США по целям в небе над Россией

Небо над Россией: экс-глава ЦРУ сделал зловещее заявление об американском оружии
Фото: www.unsplash.com
Некоторые готовы обострить обстановку до предела

Ситуация на международной арене уже накалена до красна, однако некоторые западные деятели готовы еще больше обострить обстановку. Так, весьма высокопоставленный в прошлом американец Дэвид Петреус сделал зловещее заявление об оружии США.

По мнению генерал-майора, который ранее возглавлял Центральное разведывательное управление США, вашингтонской администрации следует разрешить украинским воякам пользоваться американскими системами ПВО для ликвидации целей в небе над Россией. Агрессивно настроенный политик уверен, что воздушное пространство нашей страны – подходящее место для применения американского оружия.

Петреус с негодованием заявил, что российской армии для того чтобы уничтожать цели противника, не нужно заходить в украинское воздушное пространство, так как близость страны позволяет ВС РФ отрабатывать боевые задачи, оставаясь в собственном воздушном пространстве.

"Нужно разрешить полное использование американских систем противовоздушной обороны над российским воздушным пространством", – с таким призывом выступил экс-руководитель ЦРУ.

Американский генерал также обратил внимание на плачевное положение дел в рядах украинской армии и отметил, что уже вскоре киевский режим может лишиться крупных городов.

К слову, ранее экс-разведчик американской армии заявил о проклятии для Украины.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
По теме

Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица

Страшное преступление совершил ее возлюбленный

Обозначена главная цель наступления армии России в Харьковской области

Российские военные активно продвигаются в этом направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей