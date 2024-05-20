Некоторые готовы обострить обстановку до предела

Ситуация на международной арене уже накалена до красна, однако некоторые западные деятели готовы еще больше обострить обстановку. Так, весьма высокопоставленный в прошлом американец Дэвид Петреус сделал зловещее заявление об оружии США.

По мнению генерал-майора, который ранее возглавлял Центральное разведывательное управление США, вашингтонской администрации следует разрешить украинским воякам пользоваться американскими системами ПВО для ликвидации целей в небе над Россией. Агрессивно настроенный политик уверен, что воздушное пространство нашей страны – подходящее место для применения американского оружия.

Петреус с негодованием заявил, что российской армии для того чтобы уничтожать цели противника, не нужно заходить в украинское воздушное пространство, так как близость страны позволяет ВС РФ отрабатывать боевые задачи, оставаясь в собственном воздушном пространстве.

"Нужно разрешить полное использование американских систем противовоздушной обороны над российским воздушным пространством", – с таким призывом выступил экс-руководитель ЦРУ.

Американский генерал также обратил внимание на плачевное положение дел в рядах украинской армии и отметил, что уже вскоре киевский режим может лишиться крупных городов.

К слову, ранее экс-разведчик американской армии заявил о проклятии для Украины.