Украина готовится к прорыву армии России

Сегодня российские военные демонстрируют отличные успехи на Харьковском направлении. Теперь выясняется, что киевский режим уже разработал коварный план, готовясь к дальнейшему освобождению армией России населенных пунктов этой области. Хитрую тактику противника журналистам раскрыл замглавы российской администрации Харьковской области Евгения Лисняк.



Он сообщил, что сейчас украинские спецслужбисты приступили к активному развитию сети так называемых "спящих агентов". Люди, входящие в эти группы, будут прикидываться мирными местными жителями во время и после освобождения населенных пунктов под Харьковом. При этом они затаятся в ожидании распоряжений представителей киевского режима.

Сообщается, что "спящих агентов" отлично подготавливают к выполнению подрывной деятельности. Людей снабдят официальными документами, которые будут подтверждать, что они якобы являются жителями Харьковской области. Также агенты изучат местные традиции, обычаи и ландшафт, дабы не вызывать подозрение у окружающих.

Одной из задач таких лиц будет отслеживание перемещений и действий российских военных, также они будут бдительно наблюдать за всеми действиями российской администрации и передавать полученную информацию противнику. Таким образом киевский режим подготавливается к грядущему прорыву российской армии под Харьковом.

К слову, ранее была названа главная цель наступления армии Российской Федерации на Харьковской направлении.