В Харьковской области заявили, что Киев готовит сеть "спящих агентов"

Сеть "спящих агентов": раскрыт хитрый план Киева в Харьковской области
Фото: www.unsplash.com
Украина готовится к прорыву армии России

Сегодня российские военные демонстрируют отличные успехи на Харьковском направлении. Теперь выясняется, что киевский режим уже разработал коварный план, готовясь к дальнейшему освобождению армией России населенных пунктов этой области. Хитрую тактику противника журналистам раскрыл замглавы российской администрации Харьковской области Евгения Лисняк.

Он сообщил, что сейчас украинские спецслужбисты приступили к активному развитию сети так называемых "спящих агентов". Люди, входящие в эти группы, будут прикидываться мирными местными жителями во время и после освобождения населенных пунктов под Харьковом. При этом они затаятся в ожидании распоряжений представителей киевского режима.

Сообщается, что "спящих агентов" отлично подготавливают к выполнению подрывной деятельности. Людей снабдят официальными документами, которые будут подтверждать, что они якобы являются жителями Харьковской области. Также агенты изучат местные традиции, обычаи и ландшафт, дабы не вызывать подозрение у окружающих.

Одной из задач таких лиц будет отслеживание перемещений и действий российских военных, также они будут бдительно наблюдать за всеми действиями российской администрации и передавать полученную информацию противнику. Таким образом киевский режим подготавливается к грядущему прорыву российской армии под Харьковом.

К слову, ранее была названа главная цель наступления армии Российской Федерации на Харьковской направлении.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица

Страшное преступление совершил ее возлюбленный

Обозначена главная цель наступления армии России в Харьковской области

Российские военные активно продвигаются в этом направлении

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей